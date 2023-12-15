Британія запровадила нові санкції проти Ірану, зокрема за виробництво дронів
Велика Британія запровадила новий режим санкцій проти Ірану, які набули чинності сьогодні та надають Лондону широкі повноваження для підриву ворожої діяльності країни у Великій Британії та в усьому світі.
Як пише "Європейська правда", про це інформує британський урядовий сайт.
Згідно з повідомленням, санкції спрямовані проти осіб, які приймають рішення в Ірані, та тих, хто виконує його вказівки, а також включають нові обмеження на іранську програму безпілотників і судноплавство.
У координації зі США перший пакет санкцій спрямований проти керівника іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та осіб, пов'язаних з палестинськими терористичними угрупованнями ХАМАС та "Ісламський джихад".
Оголошений ще влітку, режим санкцій був розроблений у відповідь на безпрецедентні загрози з боку іранського режиму, включаючи спроби підірвати мир та безпеку на всьому Близькому Сході, а також змови з метою вбивства людей на території Великої Британії.
Раніше Рада ЄС у понеділок оголосила про санкції проти шести фізичних та п’яти юридичних осіб у зв'язку з військовою підтримкою Іраном агресивної війни Росії проти України.
Ці санкції ЄС стали першими, запровадженими в межах нового регламенту, спрямованого на протидію військової підтримки Росії з боку Ірану. Його ухвалили в липні цього року.
Регламент передбачає заборону на експорт з Європейського Союзу до Ірану компонентів, що використовують у виробництві БПЛА, а також обмеження на поїздки та заморожування активів осіб, відповідальних за іранську програму БПЛА.
Офіційно Тегеран визнав, що постачав Росії невелику партію дронів-камікадзе перед повномасштабним вторгненням в Україну в лютому 2022 року. Та ЗМІ неодноразово описували, як саме Москва отримує зброю від Ірану.