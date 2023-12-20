Угорщина виступила проти угоди ЄС з реформування системи міграції і притулку

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт "найрішучішим чином" відкидає угоду, досягнуту країнами ЄС і євродепутатами щодо перегляду законів Євросоюзу про поводження з шукачами притулку та мігрантами.

Про це Сійярто сказав журналістам у середу, його цитує агентство AFP, пише "Європейська правда".

"Ми відкидаємо цей міграційний пакт найрішучішим чином... Ми нікого не впустимо проти нашої волі, ніхто з Брюсселя або звідкись ще не може вказувати нам, кого ми можемо впустити, і ми найрішучішим чином відмовляємося бути покараними за це", – заявив Сійярто журналістам.

20 грудня іспанське головування у Раді ЄС та Європарламент досягли домовленості щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку.

Згідно з попередньою угодою, країни ЄС на півдні запровадять суворішу процедуру надання притулку на своїх кордонах, і матимуть більше повноважень для вислання шукачів притулку, яким було відмовлено.

Країни, розташовані далі вглиб континенту, отримають вибір: прийняти певну кількість мігрантів або сплатити кошти до спільного фонду ЄС.

Європейський парламент ще має проголосувати за цю угоду на пленарному засіданні, яке має відбутися наступної весни.

Цього місяця прикордонне агентство ЄС Frontex заявило, що цього року до Євросоюзу прибуло більше нелегальних мігрантів, ніж будь-коли з 2015 року. У 2022 році майже мільйон людей подали прохання про притулок в Європі.

Угода укладена всього за шість місяців до виборів до Європарламенту, коли опитування показують сплеск підтримки ультраправих, антиміграційних партій у таких країнах, як Німеччина та Нідерланди.