Венгрия выступила против соглашения ЕС по реформированию системы миграции и убежища

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт "самым решительным образом" отвергает соглашение, достигнутое странами ЕС и евродепутатами по пересмотру законов Евросоюза об обращении с искателями убежища и мигрантами.

Об этом Сийярто сказал журналистам в среду, его цитирует агентство AFP, пишет "Европейская правда".

"Мы отвергаем этот миграционный пакт самым решительным образом... Мы никого не впустим против нашей воли, никто из Брюсселя или откуда-то еще не может указывать нам, кого мы можем впустить, и мы самым решительным образом отказываемся быть наказанными за это", – заявил Сийярто журналистам.

20 декабря испанское председательство в Совете ЕС и Европарламент достигли договоренности относительно ключевых элементов в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежища.

Согласно предварительному соглашению, страны ЕС на юге введут более строгую процедуру предоставления убежища на своих границах, и будут иметь больше полномочий для высылки искателей убежища, которым было отказано.

Страны, расположенные дальше вглубь континента, получат выбор: принять определенное количество мигрантов или уплатить средства в общий фонд ЕС.

Европейский парламент еще должен проголосовать за это соглашение на пленарном заседании, которое должно состояться следующей весной.

В этом месяце пограничное агентство ЕС Frontex заявило, что в этом году в Евросоюз прибыло больше нелегальных мигрантов, чем когда-либо с 2015 года. В 2022 году почти миллион человек подали прошение об убежище в Европе.

Соглашение заключено всего за шесть месяцев до выборов в Европарламент, когда опросы показывают всплеск поддержки ультраправых, антимиграционных партий в таких странах, как Германия и Нидерланды.