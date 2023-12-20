Рада ЄС і Європарламент погодили ключові пункти реформи системи міграції і притулку

Іспанське головування у Раді ЄС та Європарламент досягли домовленості щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку.

Дані проєкти стосуються усіх етапів міграційних процедур – так званого скринінгу нелегальних мігрантів після прибуття до ЄС, зняття біометричних даних, подання заявок про притулок, правил визначення, яка країна ЄС має займатися даними заявками, принципу солідарності між країнами-членами та реагування на кризові ситуації, зокрема випадки використання мігрантів як інструменту тиску на Євросоюз.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка Гомес назвав домовленість "великим кроком вперед", але додав, що для вирішення проблеми потрібно буде працювати з першопричинами міграційної кризи.

Нагадаємо, минулого тижня Італія і Британія погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів.

Тим часом Фінляндія повторно закрила кордон з Росією менш як за добу після відкриття двох КПП, тому що на кордоні одразу ж з'явилися нові шукачі притулку.