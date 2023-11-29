Лідер найбільшої партії Європи застеріг перед загрозою ультраправого Європарламенту

Президент Європейської народної партії Манфред Вебер у вівторок попередив, що ЄС повинен взяти під контроль міграцію, якщо він хоче уникнути сплеску ультраправих на континенті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Якщо ми не знайдемо рішення або належного спільного розуміння того, як управляти міграцією, то я дуже стурбований наступними європейськими виборами", – сказав він.

Як приклад Вебер навів вибори в Нідерландах, де минулого тижня несподівано переміг ультраправий популіст Герт Вілдерс, говорячи про те, як "крихітна, маленька деталь... призвела до падіння уряду".

Аналогічно ультраправа "Альтернатива для Німеччини" набирає обертів, що пояснюється міграційними проблемами, які Вебер називає "великим шоком і приводом для занепокоєння".

На європейському рівні Вебер закликав країни завершити роботу над міграційною угодою.

"Ми повинні втілити її в життя", – сказав він.

"Люди повинні побачити, що ми не тільки говоримо про міграцію, що ми не тільки закликаємо вирішити проблеми, але ми дійсно здатні прийняти законодавство і дійсно знайти рішення на європейському рівні, щоб зупинити нелегальне прибуття на європейську землю", – заявив Вебер.

Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, перемогла на виборах 22 листопада з величезним відривом від опонентів.

Вілдерс наполегливо агітує за вихід Нідерландів з ЄС. Хоча він відкрито визнає, що ця ідея не популярна серед більшості нідерландських виборців, він все одно може наполягати на проведенні референдуму про Nexit.

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