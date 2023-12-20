Шольц: Міграційна реформа в ЄС принесе полегшення Німеччині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав досягнуту у ЄС домовленість реформувати систему міграції та надання притулку у Євросоюзі.

Про це він написав у середу у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Дуже важливе рішення: після довгих дискусій Європа нарешті домовилася про спільну європейську систему притулку. Це обмежить нелегальну міграцію і зменшить навантаження на ті країни, які особливо страждають від неї, зокрема на Німеччину", – зауважив Шольц.

Ein ganz wichtiger Beschluss: Europa hat sich nach langen Diskussionen endlich auf ein gemeinsames europäisches Asylsystem geeinigt. Damit begrenzen wir die irreguläre Migration und entlasten die Staaten, die besonders stark betroffen sind – auch Deutschland. December 20, 2023

Нагадаємо, Угорщина виступила категорично проти угоди ЄС з реформування системи міграції і притулку.

20 грудня іспанське головування у Раді ЄС та Європарламент досягли домовленості щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку.

Згідно з попередньою угодою, країни ЄС на півдні запровадять суворішу процедуру надання притулку на своїх кордонах, і матимуть більше повноважень для вислання шукачів притулку, яким було відмовлено.

Країни, розташовані далі вглиб континенту, отримають вибір: прийняти певну кількість мігрантів або сплатити кошти до спільного фонду ЄС.

Європейський парламент ще має проголосувати за цю угоду на пленарному засіданні, яке має відбутися наступної весни.