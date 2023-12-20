Укр Рус Eng

Шольц: Міграційна реформа в ЄС принесе полегшення Німеччині

Середа, 20 грудня 2023, 18:27

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав досягнуту у ЄС домовленість реформувати систему міграції та надання притулку у Євросоюзі.

Про це він написав у середу у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Дуже важливе рішення: після довгих дискусій Європа нарешті домовилася про спільну європейську систему притулку. Це обмежить нелегальну міграцію і зменшить навантаження на ті країни, які особливо страждають від неї, зокрема на Німеччину", – зауважив Шольц.

Нагадаємо, Угорщина виступила категорично проти угоди ЄС з реформування системи міграції і притулку.

20 грудня іспанське головування у Раді ЄС та Європарламент досягли домовленості щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку. 

Згідно з попередньою угодою, країни ЄС на півдні запровадять суворішу процедуру надання притулку на своїх кордонах, і матимуть більше повноважень для вислання шукачів притулку, яким було відмовлено. 

Країни, розташовані далі вглиб континенту, отримають вибір: прийняти певну кількість мігрантів або сплатити кошти до спільного фонду ЄС.

Європейський парламент ще має проголосувати за цю угоду на пленарному засіданні, яке має відбутися наступної весни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина міграційна криза