Шольц: Миграционная реформа в ЕС принесет облегчение Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал достигнутую в ЕС договоренность реформировать систему миграции и предоставление убежища в Евросоюзе.

Об этом он написал в среду в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Очень важное решение: после долгих дискуссий Европа наконец-то договорилась о совместной европейской системе убежища. Это ограничит нелегальную миграцию и снизит нагрузку на те страны, которые особенно страдают от нее, в частности на Германию", – отметил Шольц.

Ein ganz wichtiger Beschluss: Europa hat sich nach langen Diskussionen endlich auf ein gemeinsames europäisches Asylsystem geeinigt. Damit begrenzen wir die irreguläre Migration und entlasten die Staaten, die besonders stark betroffen sind – auch Deutschland. December 20, 2023

Напомним, Венгрия выступила категорически против соглашения ЕС по реформированию системы миграции и убежища.

20 декабря испанское председательство в Совете ЕС и Европарламент достигли договоренности по ключевым элементам в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежищу.

Согласно предварительному соглашению, страны ЕС на юге введут более строгую процедуру предоставления убежища на своих границах, и будут иметь больше полномочий для выслания искателей убежища, которым было отказано.

Страны, расположенные дальше вглубь континента, получат выбор: принять определенное количество мигрантов или уплатить средства в общий фонд ЕС.

Европейский парламент еще должен проголосовать за это соглашение на пленарном заседании, которое должно состояться следующей весной.