У Польщі потрапив в ДТП український мікроавтобус з пасажирами, одна людина загинула

Вранці 21 грудня мікроавтобус з України зіткнувся з вантажівкою на сході Польщі, внаслідок чого одна людина загинула, інші травмовані.

Про це повідомляє польське RMF FM та кореспондент "Укрінформу", пише "Європейська правда".

Аварія сталася близько 5:30 за місцевим часом в районі міста Белжець, що неподалік від КПП "Рава Руська – Гребенне". Мікроавтобус, що прямував у напрямку України, в’їхав у задню частину вантажівки, яка стояла у черзі на перетин кордону.

"Мікроавтобусом їхали дев'ять осіб, усі громадяни України. Одна особа загинула, усіх інших перевезено до лікарні", – повідомила речниця поліції міста Томашув Любельський Малгожата Павловська.

Водночас RMF FM пише, що 30-річний чоловік загинув і ще 9 пасажирів, майже всі жінки, госпіталізовані з травмами.

Через ДТП дорога перекрита щонайменш на три години.

Раніше в листопаді у ДТП загинули дві жінки та 6-річна дитина внаслідок аварії автобуса з українськими пасажирами, також у Люблінському воєводстві.

На вихідних у Словаччині перекинувся автобус рейсу "Відень-Київ" з 53 пасажирами.