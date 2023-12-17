МИД сообщил детали ДТП автобуса с украинцами в Словакии
Министерство иностранных дел Украины подтвердило аварию автобуса с украинцами вблизи населенного пункта Даргов в Словакии и заверило, что посольство оказывает им консульскую помощь.
Об этом "Европейской правде" сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.
По его словам, ДТП произошло с участием автобуса, который следовал по рейсу "Вена-Киев". В автобусе ехали 53 пассажира. Все – граждане Украины.
Восемь украинцев получили травмы средней степени тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь, угроз их жизни нет.
Остальные пассажиры были перевезены в город Кошице, где ожидают запасной автобус. По информации посольства, он уже в пути.
Украинские консулы взаимодействуют со словацкими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле оказание медицинской помощи травмированным украинцам. Наши дипломаты также проконтролируют, чтобы остальные пассажиры проследовали в Киев на новом автобусе, предоставленном перевозчиком.
Напомним, что автобус из Украины с 53 пассажирами сегодня перевернулся в Словакии.
Ранее две женщины и 6-летний ребенок погибли в результате аварии автобуса с украинскими пассажирами, произошедшей в польском селе Верешин Люблинского воеводства.
Перед этим в Венеции автобус упал с высоты около 10 метров и загорелся. Среди пассажиров были украинцы.
В общем жертвой ДТП тогда стал 21 человек: 9 украинцев, 4 румын, 3 немцев, двое португальцев, хорват, южноафриканец и итальянец. Последний был водителем.