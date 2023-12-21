В Польше попал в ДТП украинский микроавтобус с пассажирами, один человек погиб
Четверг, 21 декабря 2023, 09:29
Утром 21 декабря микроавтобус из Украины столкнулся с грузовиком на востоке Польши, в результате чего один человек погиб, другие травмированы.
Об этом сообщает польское RMF FM и корреспондент "Укринформа", пишет "Европейская правда".
Авария произошла около 5:30 по местному времени в районе города Белжец, недалеко от КПП "Рава Русская – Гребенне". Микроавтобус, следовавший в направлении Украины, въехал в заднюю часть грузовика, который стоял в очереди на пересечение границы.
"В микроавтобусе ехали девять человек, все граждане Украины. Один человек погиб, все остальные перевезены в больницу", – сообщила пресс-секретарь полиции города Томашув Любельский Малгожата Павловская.
В то же время, RMF FM пишет, что один пассажир, 30-летний мужчина, погиб и еще 9 пассажиров, почти все женщины, госпитализированы с травмами. 42-летний водитель был трезв.
Из-за ДТП дорога перекрыта минимум на три часа.
Ранее в ноябре в ДТП погибли две женщины и 6-летний ребенок в результате аварии автобуса с украинскими пассажирами, также в Люблинском воеводстве.
В выходные в Словакии перевернулся автобус рейса "Вена-Киев" с 53 пассажирами.