В Польше попал в ДТП украинский микроавтобус с пассажирами, один человек погиб

Утром 21 декабря микроавтобус из Украины столкнулся с грузовиком на востоке Польши, в результате чего один человек погиб, другие травмированы.

Об этом сообщает польское RMF FM и корреспондент "Укринформа", пишет "Европейская правда".

Авария произошла около 5:30 по местному времени в районе города Белжец, недалеко от КПП "Рава Русская – Гребенне". Микроавтобус, следовавший в направлении Украины, въехал в заднюю часть грузовика, который стоял в очереди на пересечение границы.

"В микроавтобусе ехали девять человек, все граждане Украины. Один человек погиб, все остальные перевезены в больницу", – сообщила пресс-секретарь полиции города Томашув Любельский Малгожата Павловская.

В то же время, RMF FM пишет, что один пассажир, 30-летний мужчина, погиб и еще 9 пассажиров, почти все женщины, госпитализированы с травмами. 42-летний водитель был трезв.

Из-за ДТП дорога перекрыта минимум на три часа.

Ранее в ноябре в ДТП погибли две женщины и 6-летний ребенок в результате аварии автобуса с украинскими пассажирами, также в Люблинском воеводстве.

В выходные в Словакии перевернулся автобус рейса "Вена-Киев" с 53 пассажирами.