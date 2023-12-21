ЄС виплатив Україні останній транш з пакета підтримки на 18 млрд євро

Європейський Союз у четвер виплатив Україні останні 1,5 мільярда євро з 18-мільярдного пакета макрофінансової допомоги на 2023 рік.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Повідомивши про виплату, фон дер Ляєн зазначила, що ЄС повинен досягти домовленості, аби й надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення, відбудови та реформ.

"Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга і майбутнього члена", – зазначила фон дер Ляєн.

Сьогодні ми виплачуємо Україні останні 1,5 мільярда євро з нашого 18-мільярдного пакету підтримки на 2023 рік.



Ми повинні знайти угоду, щоб й надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення, відбудови та реформ.



Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга і… pic.twitter.com/yiOmEt83H2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2023

Загалом на 2023 рік ЄС передбачив пакет макрофінансової підтримки України обсягом 18 млрд євро. Разом із сьогоднішнім траншем ці кошти були повністю перераховані Києву.

Тим часом затвердження 50-мільярдної програми макрофінансової допомоги на наступні чотири роки затрималося через вето Угорщини. Однак в Єврокомісії стверджують, що гроші для допомоги Україні є, потрібне "робоче рішення" для ухвалення програми.

Європейський Союз 1 лютого 2024 року проведе спеціальний саміт, на якому планує обговорити питання виділення Україні 50 мільярдів євро додаткової допомоги.

Деталі у статті: Приборкання Орбана: чому ЄС виділить Україні 50 млрд євро попри угорське вето