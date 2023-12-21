ЄС виплатив Україні останній транш з пакета підтримки на 18 млрд євро
Європейський Союз у четвер виплатив Україні останні 1,5 мільярда євро з 18-мільярдного пакета макрофінансової допомоги на 2023 рік.
Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".
Повідомивши про виплату, фон дер Ляєн зазначила, що ЄС повинен досягти домовленості, аби й надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення, відбудови та реформ.
"Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга і майбутнього члена", – зазначила фон дер Ляєн.
Сьогодні ми виплачуємо Україні останні 1,5 мільярда євро з нашого 18-мільярдного пакету підтримки на 2023 рік.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2023
Ми повинні знайти угоду, щоб й надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення, відбудови та реформ.
Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга і… pic.twitter.com/yiOmEt83H2
Загалом на 2023 рік ЄС передбачив пакет макрофінансової підтримки України обсягом 18 млрд євро. Разом із сьогоднішнім траншем ці кошти були повністю перераховані Києву.
Тим часом затвердження 50-мільярдної програми макрофінансової допомоги на наступні чотири роки затрималося через вето Угорщини. Однак в Єврокомісії стверджують, що гроші для допомоги Україні є, потрібне "робоче рішення" для ухвалення програми.
Європейський Союз 1 лютого 2024 року проведе спеціальний саміт, на якому планує обговорити питання виділення Україні 50 мільярдів євро додаткової допомоги.
Деталі у статті: Приборкання Орбана: чому ЄС виділить Україні 50 млрд євро попри угорське вето