В Єврокомісії стверджують, що гроші для допомоги Україні є, хочуть знайти "робоче рішення"

Єврокомісія буде розробляти новий варіант пропозиції для фінансування допомоги України та інших нових видатків, але вже є зобов’язання столиць профінансувати програму.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після завершення саміту ЄС, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Президентка стверджує, що під час першого дня саміту ЄС усі держави-члени, крім Угорщини, погодилися на надання фінансування для пакета, підготовленого Єврокомісією. "26 держав погодили ці пріоритети і повідомили, що нададуть кошти для їхньої підтримки (фінансування. – ЄП)", – заявила вона.

Президентка не стала уточнювати, яка домовленість може буди досягнута щодо схеми фінансування цих видатків. В ЄС розраховують, що на позачерговому саміті ЄС у січні буде змога переконати Угорщину доєднатися до рішення, тоді можна буде погодити фінансування від імені всього ЄС.

Утім, Єврокомісія націлена забезпечити фінансування навіть у разі, якщо угорське вето збережеться. "На жаль, ми не змогли досягти одностайності. Ми працюємо над тим, щоби була згода 27 держав-членів, але треба мати робоче рішення у разі, якщо одностайність не є можливою", – пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, у ніч на п’ятницю Орбан заблокував спільне рішення ЄС про пакет бюджетних рішень, частиною якого є 4-річна допомога на суму 50 млрд євро. Утім, лідери ЄС вірять у спільне рішення про 50 млрд євро на початку 2024 року.

Детально про це рішення та дискусії, які до нього привели, читайте у статті "Поразка Орбана чи перемога України? Деталі та наслідки рішення історичного саміту ЄС"