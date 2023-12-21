ЕС выплатил Украине последний транш из пакета поддержки на 18 млрд евро

Европейский Союз в четверг выплатил Украине последние 1,5 миллиарда евро из 18-миллиардного пакета макрофинансовой помощи на 2023 год.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Сообщив о выплате, фон дер Ляйен отметила, что ЕС должен достичь договоренности, чтобы и в дальнейшем оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления, восстановления и реформ.

"Мы стоим на стороне нашего соседа, друга и будущего члена", – отметила фон дер Ляйен.

Сьогодні ми виплачуємо Україні останні 1,5 мільярда євро з нашого 18-мільярдного пакету підтримки на 2023 рік.



Ми повинні знайти угоду, щоб й надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення, відбудови та реформ.



Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга і… pic.twitter.com/yiOmEt83H2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2023

Всего на 2023 год ЕС предусмотрел пакет макрофинансовой поддержки Украины объемом 18 млрд евро. Вместе с сегодняшним траншем эти средства были полностью перечислены Киеву.

Между тем утверждение 50-миллиардной программы макрофинансовой помощи на следующие четыре года задержалось из-за вето Венгрии. Однако в Еврокомиссии утверждают, что деньги для помощи Украине есть, нужно "рабочее решение" для принятия программы.

Европейский Союз 1 февраля 2024 года проведет специальный саммит, на котором планирует обсудить вопрос выделения Украине 50 миллиардов евро дополнительной помощи.

Детали в статье: Укрощение Орбана: почему ЕС выделит Украине 50 млрд евро, несмотря на венгерское вето.