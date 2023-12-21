NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе

Администрация президента США Джо Байдена активизировала усилия по конфискации около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов, замороженных на территории западных стран, пытаясь таким образом компенсировать невозможность выделения дополнительных средств в Конгрессе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале The New York Times.

Хотя США ранее категорически выступали против конфискации суверенных активов Центрального банка РФ, сейчас Белый дом в рамках "Группы семи" начал активнее обсуждать, может ли использовать имеющиеся полномочия для использования этих средств или же должен обратиться в Конгресс.

По данным собеседников NYT, США давят на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию с тем, чтобы стратегия использования суверенных росактивов была готова к 24 февраля 2024 года – второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сам Байден пока окончательно не поддержал такой вариант, утверждает газета.

Источники The New York Times указывают на ряд вопросов, которые G7 еще предстоит решить. Среди прочего, речь идет о том, будут ли конфискованные активы направлены непосредственно в Украину или же будут использованы в ее пользу другим способом.

Другой проблемный момент – будут ли использованы эти средства только на восстановление Украины и ее бюджетную поддержку, или же и непосредственно на военные усилия. Кроме того, поскольку конфискация суверенных активов такого масштаба будет беспрецедентной, Москва может принять ответные меры – включая иски и зеркальную конфискацию.

Как пишет NYT, соответствующие дискуссии приобрели еще большую актуальность после того, как Конгресс США так и не смог одобрить дополнительное финансирование для Украины до конца этого года. И даже если средства в конце концов одобрят, Белый дом нуждается в альтернативном источнике средств для Киева, чтобы не допустить подобных ситуаций.

Ранее, напоминает материал, сценарий конфискации американские чиновники считали рычагом воздействия на РФ, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров с Украиной и прекратить боевые действия. Но Москва так и не показала, что заинтересована в таких переговорах.

Как сообщалось, Европейская комиссия 12 декабря утвердила предложение законодательного акта об использовании для восстановления Украины доходов от замороженных российских активов, которое 14 декабря принял к сведению Европейский совет.

Читайте также: Как взыскать компенсацию убытков с РФ: вызовы для Украины и Запада.