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В аеропорту Катовіце затримали двох сирійців з підробленими польськими паспортами 

П'ятниця, 22 грудня 2023, 12:31

В аеропорту польського Катовіце затримали двох громадян Сирії, які хотіли летіти у Нідерланди як нібито громадяни Польщі. 

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

Чоловіки мали польські документи і прямували з Греції до Нідерландів через Польщу. Під час перевірки з’ясувалося, що обоє зовсім не розуміють польську, хоча за документами мають традиційні польські імена. 

Після затримання і з’ясування ситуації чоловіки через перекладача з арабської зізналися, що документи справді підроблені і вони заплатили посереднику 13 тисяч євро за організацію поїздки. 

Фінальним пунктом призначення були Нідерланди, де вони хотіли подати заявку на отримання притулку.

Зазначається, що за увесь рік в аеропорту було майже 140 подібних випадків. Усі ці нелегальні мігранти прибували рейсами з Афін, маючи підроблені документи на своє ім’я, або ж використовуючи чуже посвідчення особи. Як їм вдавалося пройти контроль у Греції, незрозуміло. 

Нагадаємо, наприкінці грудня Рада ЄС і Європарламент погодили ключові пункти реформи системи міграції і притулку.

Раніше у грудні з Польщі депортували українця й білоруса, яких впіймали на перевезенні нелегальних мігрантів.  

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