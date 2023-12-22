В аеропорту Катовіце затримали двох сирійців з підробленими польськими паспортами 

В аеропорту польського Катовіце затримали двох громадян Сирії, які хотіли летіти у Нідерланди як нібито громадяни Польщі.

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

Чоловіки мали польські документи і прямували з Греції до Нідерландів через Польщу. Під час перевірки з’ясувалося, що обоє зовсім не розуміють польську, хоча за документами мають традиційні польські імена.

Після затримання і з’ясування ситуації чоловіки через перекладача з арабської зізналися, що документи справді підроблені і вони заплатили посереднику 13 тисяч євро за організацію поїздки.

Фінальним пунктом призначення були Нідерланди, де вони хотіли подати заявку на отримання притулку.

Зазначається, що за увесь рік в аеропорту було майже 140 подібних випадків. Усі ці нелегальні мігранти прибували рейсами з Афін, маючи підроблені документи на своє ім’я, або ж використовуючи чуже посвідчення особи. Як їм вдавалося пройти контроль у Греції, незрозуміло.

Нагадаємо, наприкінці грудня Рада ЄС і Європарламент погодили ключові пункти реформи системи міграції і притулку.

Раніше у грудні з Польщі депортували українця й білоруса, яких впіймали на перевезенні нелегальних мігрантів.