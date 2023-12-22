В аэропорту Катовице задержали двух сирийцев с поддельными польскими паспортами

В аэропорту польского Катовице задержали двух граждан Сирии, которые хотели лететь в Нидерланды как якобы граждане Польши.

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

Мужчины имели польские документы и направлялись из Греции в Нидерланды через Польшу. Во время проверки выяснилось, что оба совсем не понимают польский, хотя по документам имеют традиционные польские имена.

После задержания и выяснения ситуации мужчины через переводчика с арабского признались, что документы действительно поддельные и они заплатили посреднику 13 тысяч евро за организацию поездки.

Финальным пунктом назначения были Нидерланды, где они хотели подать заявку на получение убежища.

Отмечается, что за весь год в аэропорту было почти 140 подобных случаев. Все эти нелегальные мигранты прибывали рейсами из Афин, имея поддельные документы на свое имя, или же используя чужое удостоверение личности. Как им удавалось пройти контроль в Греции, непонятно.

Напомним, в конце декабря Совет ЕС и Европарламент согласовали ключевые пункты реформы системы миграции и убежища.

Ранее в декабре из Польши депортировали украинца и белоруса, которых поймали на перевозке нелегальных мигрантов.