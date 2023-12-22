Грузинська влада вважає, що буде в ЄС раніше за Україну та Молдову

Голова партії влади Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе вважає, що Тбілісі у питанні євроінтеграції "вдесятеро" випереджає Україну та Молдову, тож буде в ЄС раніше за них.

Такі слова Кобахідзе цитує грузинський "Перший канал", повідомляє "Європейська правда".

На думку голови "Грузинської мрії", Грузія постійно "отримувала початок конкретних процесів з боку ЄС пізніше, ніж Україна і Молдова".

"Наприклад, у нашому випадку переговори про підписання угоди про асоціацію розпочалися пізніше, переговори про візову лібералізацію розпочалися пізніше, але в усіх трьох випадках ми випередили Україну і Молдову", – вважає він.

На думку Кобахідзе, причина полягає в тому, що Грузія "набагато випереджає" Київ і Кишинів, "особливо після тих складних процесів, які відбувалися в Україні та які з економічного погляду також поширилися значною мірою на Молдову".

"Ми далеко попереду в усіх аспектах: демократія, права людини, економіка. Ми далеко попереду за всіма напрямами, удесятеро попереду України та Молдови. Щоправда, ми отримали статус кандидата пізніше, ніж вони, але ми впевнені, що вступимо до Євросоюзу набагато раніше за них", – підсумував політик.

Нагадаємо, 14 грудня лідери ЄС підтримали рекомендацію Європейської комісії надати Грузії статус кандидата на вступ до Європейського Союзу і водночас схвалили відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

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