Грузинские власти считают, что будут в ЕС раньше Украины и Молдовы

Председатель партии власти Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает, что Тбилиси в вопросе евроинтеграции "в десять раз" опережает Украину и Молдову, поэтому будет в ЕС раньше них.

Такие слова Кобахидзе цитирует грузинский "Первый канал", сообщает "Европейская правда".

По мнению главы "Грузинской мечты", Грузия постоянно "получала начало конкретных процессов со стороны ЕС позже, чем Украина и Молдова".

"Например, в нашем случае переговоры о подписании соглашения об ассоциации начались позже, переговоры о визовой либерализации начались позже, но во всех трех случаях мы опередили Украину и Молдову", – считает он.

По мнению Кобахидзе, причина заключается в том, что Грузия "намного опережает" Киев и Кишинев, "особенно после тех сложных процессов, которые происходили в Украине и которые с экономической точки зрения также распространились в значительной степени на Молдову".

"Мы далеко впереди во всех аспектах: демократия, права человека, экономика. Мы далеко впереди по всем направлениям, в десять раз впереди Украины и Молдовы. Правда, мы получили статус кандидата позже, чем они, но мы уверены, что вступим в Евросоюз гораздо раньше них", – подытожил политик.

Напомним, 14 декабря лидеры ЕС поддержали рекомендацию Европейской комиссии предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Европейский Союз и одновременно одобрили открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

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