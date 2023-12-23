У Литві 52 тисячі українців мають статус тимчасового захисту

У Литві перебувають 52 тисячі українських біженців від війни, які користуються статусом тимчасового захисту.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi, свідчать дані литовського департаменту міграції.

Станом на 1 грудня в Литві проживає понад 86 тисяч українців. Більша частина з них – 52 тисячі – вважаються біженцями від війни і мають тимчасову посвідку на проживання на підставі тимчасового захисту.

Решта українців мають посвідку на тимчасове проживання в Литві через роботу, возз'єднання сім'ї або з гуманітарних міркувань, працюють висококваліфікованими фахівцями тощо.

Минулого тижня у Литві почався процес заміни тимчасових посвідок на проживання для українських біженців. За даними департаменту міграції, за півтора тижня надійшло 19 тисяч заяв від українців щодо заміни тимчасових посвідок на проживання, виданих на підставі тимчасового захисту.

Якщо заяви й надалі подаватимуть у такому темпі, усі одержувачі тимчасового захисту встигнуть замінити посвідки до початку березня.

Цифрова посвідка на тимчасове проживання у Литві діяла до 4 березня 2024 року. Однак у зв'язку з рішенням ЄС продовжити тимчасовий захист для людей з України ще щонайменше на один рік, департамент міграції розпочав заміну посвідок.

До слова, у другому за величиною місті Литви – Каунасі – українці зможуть користуватися громадським транспортом за символічну плату й надалі, протягом 2024 року.