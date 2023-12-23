В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты

В Литве находятся 52 тысячи украинских беженцев от войны, которые пользуются статусом временной защиты.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, свидетельствуют данные литовского департамента миграции.

По состоянию на 1 декабря в Литве проживает более 86 тысяч украинцев. Большая часть из них – 52 тысячи – считаются беженцами от войны и имеют временный вид на жительство на основании временной защиты.

Остальные украинцы имеют вид на временное проживание в Литве из-за работы, воссоединения семьи или по гуманитарным соображениям, работают высококвалифицированными специалистами и тому подобное.

На прошлой неделе в Литве начался процесс замены временных видов на жительство для украинских беженцев. По данным департамента миграции, за полторы недели поступило 19 тысяч заявлений от украинцев о замене временных видов на жительство, выданных на основании временной защиты.

Если заявления и в дальнейшем будут подавать в таком темпе, все получатели временной защиты успеют заменить удостоверения до начала марта.

Цифровой вид на жительство в Литве действовал до 4 марта 2024 года. Однако в связи с решением ЕС продлить временную защиту для людей из Украины еще минимум на один год, департамент миграции начал замену удостоверений.

К слову, во втором по величине городе Литвы – Каунасе – украинцы смогут пользоваться общественным транспортом за символическую плату и в дальнейшем, в течение 2024 года.