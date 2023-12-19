Каунас продовжив безкоштовний проїзд для українців у громадському транспорті

Міська рада литовського Каунаса вирішила продовжити пільговий режим проїзду у громадському транспорті для українських біженців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

У другому за величиною місті Литви українці зможуть користуватися громадським транспортом за символічну плату й надалі, протягом 2024 року.

У рішенні ради йдеться про те, що іноземцям, які втекли з України через військові дії РФ, надається 99-відсоткова знижка на електронні квитки в автобусах і тролейбусах.

Десятки тисяч людей з України приїхали до Литви після російського вторгнення в лютому 2022 року.

Щоб скористатися знижкою, українцям необхідно пред'явити реєстраційну картку, видану міграційною службою, або дійсний дозвіл на проживання та документ про особу, виданий іноземною державою.

Інші великі міста Литви також запропонували українським біженцям безкоштовний громадський транспорт.

Нагадаємо, країни ЄС продовжили механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Тим часом в Естонії відзначили позитивний вплив українських біженців на економіку країни.