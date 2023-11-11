У Литві почнуть обмін посвідок на проживання для українських біженців у листопаді

Департамент міграції Литви почне обмін цифрових посвідок на проживання для українських біженців наприкінці листопада.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT з посиланням на міграційний департамент.

Українські біженці, які мають цифрову посвідку на тимчасове проживання в Литві, видану на підставі тимчасового захисту, нещодавно отримали нагадування про те, що термін дії цих документів скоро закінчується.

У департаменті міграції зазначають, що ці сповіщення формуються автоматично, і поки що українцям, які отримали їх, не потрібно записуватися на прийом до офісів обслуговування клієнтів.

Цифрова посвідка на тимчасове проживання, запроваджена в січні цього року, діє до 4 березня 2024 року. Однак у зв'язку з рішенням ЄС продовжити тимчасовий захист для осіб, що рятуються від війни в Україні, ще щонайменше на один рік, департамент міграції планує розпочати її заміну наприкінці листопада.

Детальна інформація про порядок заміни цифрових документів буде опублікована до цього часу.

Нові дозволи для українських біженців будуть дійсні до 4 березня 2025 року.

Нагадаємо, країни ЄС домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Станом на 30 вересня майже 4,2 мільйона негромадян ЄС, які втекли з України внаслідок російського вторгнення, мали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу.