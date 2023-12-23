Американець загинув від рук бойовиків ХАМАС: Реакція Байдена

Президент США Джо Байден заявив у п'ятницю, що його "серце розбите" новиною про смерть американця Гаді Хаггая, який, як стало відомо, був убитий палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС 7 жовтня під час нападу на Ізраїль.

Про це йдеться у заяві Байдена на сайті Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

Раніше вважалося, що Хаггай, 73-річний американець ізраїльсько-американського походження, разом з дружиною був захоплений в заручники під час нападу. Однак в п'ятницю група, що представляє сім'ї заручників, заявила, що Хаггай був убитий.

Гаді Хаггай і його дружина Джуді

"Джилл і я розбиті новиною про те, що американець Гаді Хаггай, як тепер вважається, був убитий ХАМАС 7 жовтня. Ми продовжуємо молитися за благополуччя і безпечне повернення його дружини Джуді", – йдеться в заяві президента США.

Джудіт Вайнштейн, дружина Хаггая, залишається заручницею в Газі, повідомило ізраїльське видання Haaretz.

У заяві Байдена не міститься жодних подробиць про те, що сталося з Хаггаєм.

За даними ізраїльської сторони, 7 жовтня ХАМАС напав на прикордонні ізрахльські кібуци, в результаті чого загинуло 1200 осіб, а 240 осіб було вивезено в Газу заручниками.

Згідно з офіційними даними Ізраїлю, 129 осіб залишаються у полоні в Газі після того, як решта були репатрійовані під час листопадового перемир'я або звільнені під час військового наступу.

Форум заручників і сімей зниклих безвісти повідомив, що від п'яти до 10 заручників мають громадянство США.

Нагадаємо, раніше понад 130 співробітників Міністерства нацбезпеки США попросили адміністрацію президента Джо Байдена закликати до негайного припинення вогню в Газі.

Тим часом міністри закордонних справ Британії та Німеччини наполягають, що усі сторони мають рухатися у напрямку рішення з "двома державами" – Ізраїлем та Палестиною – коли гаряча фаза війни завершиться.