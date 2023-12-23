Американец погиб от рук боевиков ХАМАС: Реакция Байдена

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что его "сердце разбито" новостью о смерти американца Гади Хаггая, который, как стало известно, был убит палестинской исламистской группировкой ХАМАС 7 октября во время нападения на Израиль.

Об этом говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома, сообщает "Европейская правда".

Ранее считалось, что Хаггай, 73-летний американец израильско-американского происхождения, вместе с женой был захвачен в заложники во время нападения. Однако в пятницу группа, представляющая семьи заложников, заявила, что Хаггай был убит.

Гади Хаггай и его жена Джуди

"Джилл и я разбиты новостью о том, что американец Гади Хаггай, как теперь считается, был убит ХАМАС 7 октября. Мы продолжаем молиться за благополучие и безопасное возвращение его жены Джуди", – говорится в заявлении президента США.

Джудит Вайнштейн, жена Хаггая, остается заложницей в Газе, сообщило израильское издание Haaretz.

В заявлении Байдена не содержится никаких подробностей о том, что произошло с Хаггаем.

По данным израильской стороны, 7 октября ХАМАС напал на приграничные израхльские кибуцы, в результате чего погибло 1200 человек, а 240 человек были вывезены в Газу заложниками.

Согласно официальным данным Израиля, 129 человек остаются в плену в Газе после того, как остальные были репатриированы во время ноябрьского перемирия или освобождены во время военного наступления.

Форум заложников и семей пропавших без вести сообщил, что от пяти до 10 заложников имеют гражданство США.

Напомним, ранее более 130 сотрудников Министерства нацбезопасности США попросили администрацию президента Джо Байдена призвать к немедленному прекращению огня в Газе.

Между тем министры иностранных дел Великобритании и Германии настаивают, что все стороны должны двигаться в направлении решения с "двумя государствами" - Израилем и Палестиной – когда горячая фаза войны завершится.