ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі

Понад 130 співробітників Міністерства нацбезпеки США (DHS) закликали адміністрацію президента Джо Байдена закликати до негайного припинення вогню в Газі, де Ізраїль проводить операцію против терористичного угруповання ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в листі на ім'я міністра національної безпеки країни Алехандро Майоркаса, доступ до якого отримали журналісти CNN.

"Ми приєднуємося до наших колег на Капітолійському пагорбі, в USAID, Державному департаменті та інших органах виконавчої влади, які висловили аналогічну стурбованість, закликаючи адміністрацію Байдена закликати до негайного припинення вогню та бойових дій", – йдеться в листі.

Кто саме підписав лист, не вказується, але зазначають, що вони працюють у кількох федеральних відомствах, що входять до складу міністерства, включаючи Імміграційну та митну службу, Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій та Службу громадянства й імміграції США.

Співробітники, яких у DHS налічують 260 тисяч осіб, заявили, що підписали лист анонімно через занепокоєння щодо особистої безпеки та ризику професійних наслідків.

За їхніми словами, вони "глибоко стурбовані тим, як у відомстві визнають, підтримують та оплакують" палестинців, які загинули в Газі. У листі також критикують DHS за те, що воно "закриває очі" на бомбардування Гази.

"DHS було мовчазним свідком голоду, якого зазнають палестинці, оскільки запаси критично важливих продуктів харчування досягли "небезпечно низького рівня", – йдеться в листі.

"Ми повинні діяти терміново, щоб врятувати якомога більше життів та досягти негайної, постійної угоди про припинення вогню й повернення всіх заручників", – резюмують підписанти.

Раніше повідомляли, що радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван у четвер порадив Ізраїлю припинити широкомасштабну наземну кампанію в секторі Гази та перейти до більш цілеспрямованої фази у війні проти терористичного угруповання ХАМАС.

Перед цим держсекретар США Ентоні Блінкен поставив під сумнів зусилля Ізраїлю щодо захисту цивільного населення в Газі під час його військової операції против терористичного угруповання ХАМАС.

Згідно з інформацією CNN, посадовці США очікують, що нинішня фаза наземної операції Ізраїлю в Газі, можливо, триватиме до січня 2024 року, перш ніж той перейде до менш інтенсивної стратегії, яка буде спрямована на конкретних бойовиків та лідерів ХАМАС.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль ризикує зазнати "стратегічної поразки" в Газі, якщо не докладе більше зусиль для захисту цивільного населення.