Чому польська опозиція звинувачує владу в атаці на незалежні ЗМІ

Коли нова влада Польщі розпочала виконання своїх обов’язків, першим пунктом у її порядку денному стала заміна керівництва державних ЗМІ. А ціллю номер один є Польське телебачення (TVP) — медіа, яке нерідко сприймається як головний рупор пропаганди "Права і справедливості".

Тепер в партії "Право і справедливість", яка після восьми років правління перейшла в опозицію, волають про атаку на демократію та обіцяють масштабні мітинги на захист "вільних ЗМІ".

Докладніше про конфлікт навколо суспільних медіа у Польщі – у статті експерта-міжнародника Станіслава Желіховського та редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Війна за ЗМІ: як нова влада Польщі бере під контроль державні медіа.

Зміна керівництва державних ЗМІ, які значною частиною поляків сприймались як рупори пропаганди партії "Право і справедливість" (ПіС), була однією з ключових обіцянок опозиції.

19 грудня міністр культури та національної спадщини Польщі Бартоломей Сенкевич звільнив чинних президентів громадських ЗМІ та членів їхніх наглядових рад (останнє виглядає дещо сумнівним з точки зору букви закону, адже повноваження більшості з них мали тривати ще декілька років).

Натомість міністр культури призначив нові наглядові ради, які оперативно призначили нове керівництво TVP, Польського радіо та Польського агентства преси.

Зміни керівництва призвели до тимчасової перерви у мовленні телеканалу TVP Info.

Міністерство культури та національної спадщини Польщі пояснило свій крок постановою Сейму від 19 грудня про відновлення правового порядку та неупередженості і надійності суспільних ЗМІ та Польської агенції друку.

У Варшаві під штаб-квартирою TVP розпочалися мітинги з вимогою зупинити захоплення суспільних ЗМІ новою владою. Депутати ПіС, включаючи Ярослава Качинського, ночували в офісі телеканалу.

Аналогічні протести ПіС анонсує і в інших містах Польщі.

Тим не менш, 20 грудня на TVP з’явився спеціальний анонс новопризначеного редактора Марека Чижа. Він анонсував зміни в суспільних ЗМІ, зазначивши, що з четверга глядачі отримають "не пропагандистський суп, а чисту воду".

"Жоден польський громадянин, який фінансує діяльність суспільного телебачення, не зобов’язаний слухати чиюсь пропаганду. Кожен польський громадянин, який фінансує суспільні медіа, має право вимагати від них надійної, професійної та чесної інформації", — заявив Чиж.

Отже, конфлікт навколо суспільних ЗМІ ще далекий від вирішення.

ПіС, яка за вісім років правління встигла "побити горщики" з євроінституціями, буде складно апелювати до органів ЄС. Натомість у нової опозиції зберігається контроль за судовою системою, в першу чергу – над Конституційним трибуналом.

А це своєю чергою означає, що подібні конфлікти вже незабаром з’являться і в інших сферах.

Зокрема, вже розпочалася робота над анулюванням суперечливої судової реформи судочинства — Сейм Польщі схвалив резолюцію, де закликає до змін законодавства щодо Національної ради судочинства. Одночасно стартувала робота парламентської слідчої комісії щодо порушень під час президентських виборів 2020 року.

Зрештою, нинішня влада робить саме те, що й обіцяла своїм виборцям.

Залишається тільки сподіватися, що заручником цих конфліктів не стане Україна. Адже нова польська влада поки не взялася за вирішення тих проблем, які за останній рік виникли між Києвом та Варшавою.

Про все це більш детально – у матеріалі Станіслава Желіховського та Юрія Панченка Війна за ЗМІ: як нова влада Польщі бере під контроль державні медіа.