Почему польская оппозиция обвиняет власть в атаке на независимые СМИ

Когда новая власть Польши приступила к исполнению своих обязанностей, первым пунктом в ее повестке дня стала замена руководства государственных СМИ. А целью номер один является Польское телевидение (TVP) – медиа, которое нередко воспринимается как главный рупор пропаганды "Права и справедливости".

Теперь в партии "Право и справедливость", которая после восьми лет правления перешла в оппозицию, кричат об атаке на демократию и обещают масштабные митинги в защиту "свободных СМИ".

Подробнее о конфликте вокруг общественных медиа в Польше – в статье эксперта-международника Станислава Желиховского и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Война за СМИ: как новая власть Польши берет под контроль государственные медиа.

Смена руководства государственных СМИ, которые значительной частью поляков воспринимались как рупоры пропаганды партии "Право и справедливость" (ПиС), была одним из ключевых обещаний оппозиции.

19 декабря министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич уволил действующих президентов общественных СМИ и членов их наблюдательных советов (последнее выглядит несколько сомнительным с точки зрения буквы закона, ведь полномочия большинства из них должны были длиться еще несколько лет).

Зато министр культуры назначил новые наблюдательные советы, которые оперативно назначили новое руководство TVP, Польского радио и Польского агентства прессы.

Смены руководства привели к временному перерыву в вещании телеканала TVP Info.

Министерство культуры и национального наследия Польши объяснило свой шаг постановлением Сейма от 19 декабря о восстановлении правового порядка и беспристрастности и надежности общественных СМИ и Польского агентства печати.

В Варшаве под штаб-квартирой TVP начались митинги с требованием остановить захват общественных СМИ новой властью. Депутаты ПиС, включая Ярослава Качиньского, ночевали в офисе телеканала.

Аналогичные протесты ПиС анонсирует и в других городах Польши.

Тем не менее, 20 декабря на TVP появился специальный анонс новоназначенного редактора Марека Чижа. Он анонсировал изменения в общественных СМИ, отметив, что с четверга зрители получат "не пропагандистский суп, а чистую воду".

"Ни один польский гражданин, который финансирует деятельность общественного телевидения, не обязан слушать чью-то пропаганду. Каждый польский гражданин, который финансирует общественные медиа, имеет право требовать от них надежной, профессиональной и честной информации", – заявил Чиж.

Итак, конфликт вокруг общественных СМИ еще далек от решения.

ПиС, которая за восемь лет правления успела "побить горшки" с евроинститутами, будет сложно апеллировать к органам ЕС. Зато у новой оппозиции сохраняется контроль за судебной системой, в первую очередь – над Конституционным трибуналом.

А это в свою очередь означает, что подобные конфликты уже вскоре появятся и в других сферах.

В частности, уже началась работа над аннулированием противоречивой судебной реформы судопроизводства – Сейм Польши принял резолюцию, где призывает к изменениям законодательства относительно Национального совета судопроизводства. Одновременно стартовала работа парламентской следственной комиссии по нарушениям во время президентских выборов 2020 года.

В конце концов, нынешняя власть делает именно то, что и обещала своим избирателям.

Остается только надеяться, что заложником этих конфликтов не станет Украина. Ведь новая польская власть пока не взялась за решение тех проблем, которые за последний год возникли между Киевом и Варшавой.

Обо всем этом более подробно – в материале Станислава Желиховского и Юрия Панченко Война за СМИ: как новая власть Польши берет под контроль государственные медиа.