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Сейм Польщі задекларував наміри "відкотити" суперечливу судову реформу "ПіС"

Четвер, 21 грудня 2023, 13:33

Сейм Польщі схвалив резолюцію, де закликає до змін законодавства щодо Національної ради судочинства.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

У тексті резолюції йдеться, що кілька рішень щодо судової системи за часів перебування при владі партії "Право і Справедливість" були неконституційними, її членів закликають піти у відставку.

Текст схвалили 239 голосами "за". 

Міністр юстиції Адам Боднар зазначив, що резолюція має символічне значення і засвдічує визнання "конституційної проблеми з одним із органів, що має дуже важливі функції". 

Натомість у Нацраді судочинства відреагували заявою, що резолюція "підриває довіру до конституційних органів і правовий лад".

Як відомо, через питання до судової реформи часів "ПіС" Євросоюз заморозив мільярди євро з європейських фондів, які могла би отримати Польща.

Виправлення цієї ситуації є одним з пріоритетів нової коаліції.

Також у четвер Суд ЄС оголосив, що не відповідатиме на запит палати Верховного суду Польщі через те, що її не можна вважати незалежним судовим органом. 

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