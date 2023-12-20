Новий уряд Польщі звільнив керівництво держЗМІ: TVP Info припинив мовлення 

Новий міністр культури Польщі Бартоломей Сенкевич звільнив керівництво Польського телебачення, Польського радіо та Польського агентства преси: нова польська влада заявляє, що державні ЗМІ стали занадто політизованими за урядування попередників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польську приватну радіостанцію RMF 24.

Державні ЗМІ Польщі, зокрема цілодобовий канал новин TVP Info, критикували за те, що вони служили джерелом пропаганди протягом восьми років правління "Права і Справедливості". Тепер коаліція на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском обіцяє деполітизувати ці медіа, аби вони використовували більш збалансований підхід.

У вівторок новий парламент Польщі прийняв резолюцію, яка закликала "всі державні органи негайно вжити заходи, спрямовані на відновлення конституційного порядку щодо доступу громадян до достовірної інформації та функціонування громадських ЗМІ".

Після голосування у Сеймі до штаб-квартири TVP прибули депутати партії "Право і справедливість", у тому числі президент партії Ярослав Качинський. Він провів у будівлі всю ніч, покинувши її уранці в середу після 06:00 за місцевим часом.

Після 11:00 у середу сигнали TVP Info, TVP1, TVP3 і TVP World були вимкнені. Також не працював сайт телеканалу TVP Info. У головному офісі Telewizja Polska з'явився новий голова наглядової ради TVP.

Після цього Качинський і депутати від "ПіС" повернулись до будівлі телеканалу, щоб "захистити демократію". Група з десятка поліцейських також увійшла до штаб-квартири TVP.

"Кінець TVPiS. TVP Info вимкнено", – заявила у Twitter (Х) "Громадянська платформа", найбільша партія в новому уряді.

Голова Нацради з питань телерадіомовлення, призначений за рекомендацією "ПіС", заявив, що звільнення керівників державних ЗМІ порушує закон.

Депутат від "ПіС" і колишній заступник міністра юстиції Марчін Романовський заявив, що подав заяву до прокуратури про підозру міністру культури та його спільникам у скоєнні злочину.

Коаліція під керівництвом Туска склала присягу тиждень тому після перемоги на жовтневих виборах на обіцянці скасувати багаторічні реформи "ПіС".

Після приходу до влади в 2015 році "ПіС" змінила польський закон про засоби масової інформації та створила регулятора ЗМІ, який міг звільняти правління та наповнювати державні ЗМІ журналістами, які симпатизують політиці партії.

За попереднього уряду Польща опустилася з 18 на 57 місце у світовому індексі свободи преси.

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