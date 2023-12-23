В Грузії виписали штраф і порушили справу за спалення прапора ЄС

У МВС Грузії повідомили про кроки, вжиті у зв’язку зі спаленням прапора ЄС біля мерії Тбілісі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив проєкт Sova.

Іраклій Мартиненко, лідер створеного на базі радикального проросійського проєкту Alt-Info "Консервативного руху", був оштрафований за спалення прапора Євросоюзу біля мерії Тбілісі. Проти його однодумця Зураба Махарадзе порушили адміністративну справу, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Грузії.

"Перед адміністративною будівлею мерії Тбілісі за факт спалення прапора Євросоюзу 1 особу оштрафували за статтею 174 Кодексу про адміністративні правопорушення, а стосовно другої особи порушили адміністративну справу за статтею 174, що передбачає повторне вчинення тієї самої дії.

Підготовлені в адміністративному порядку матеріали буде передано до Тбіліського міського суду", – заявили в грузинському МВС.

Нагадаємо, платформа Alt-Info опублікувала 22 грудня в соціальних мережах відео, на якому Зураб Махарадзе та Іраклій Мартиненко спалювали прапор ЄС, встановлений біля будівлі мерії Тбілісі.

Радикали з Alt-Info почали публічно спалювати прапори Європейського Союзу з вимогою звільнити одного із членів організації, який спалив найбільший прапор ЄС, встановлений на будівлі адміністрації в місті Мцхета.

У березні 2023 року радикали з цього руху зірвали прапор Євросоюзу біля будівлі парламенту, розірвали його і підпалили.

А в червні 2022 року вони спалили його на акції протесту у рамках Tbilisi Pride.