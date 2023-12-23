В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС

В МВД Грузии сообщили о шагах, предпринятых в связи с сожжением флага ЕС возле мэрии Тбилиси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил проект Sova.

Ираклий Мартыненко, лидер созданного на базе радикального пророссийского проекта Alt-Info "Консервативного движения", был оштрафован за сожжение флага Евросоюза возле мэрии Тбилиси. Против его единомышленника Зураба Махарадзе возбудили административное дело, сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

"Перед административным зданием мэрии Тбилиси за факт сожжения флага Евросоюза 1 лицо оштрафовали по статье 174 Кодекса об административных правонарушениях, а в отношении второго лица возбудили административное дело по статье 174, предусматривающей повторное совершение того же действия.

Подготовленные в административном порядке материалы будут переданы в Тбилисский городской суд", – заявили в грузинском МВД.

Напомним, платформа Alt-Info опубликовала 22 декабря в социальных сетях видео, на котором Зураб Махарадзе и Ираклий Мартыненко сжигали флаг ЕС, установленный у здания мэрии Тбилиси.

Радикалы из Alt-Info начали публично сжигать флаги Европейского Союза с требованием освободить одного из членов организации, который сжег самый большой флаг ЕС, установленный на здании администрации в городе Мцхета.

В марте 2023 года радикалы из этого движения сорвали флаг Евросоюза у здания парламента, разорвали его и подожгли.

А в июне 2022 года они сожгли его на акции протеста в рамках Tbilisi Pride.