Голова МВС Британії зазнав критики через "іронічний жарт" про зґвалтування на побаченні

Міністра внутрішніх справ Великої Британії Джеймса Клеверлі розкритикували за спробу пожартувати про секрет його щасливого шлюбу, який нібито полягав у тому, що його дружина завжди перебуває під дією наркотиків.

Про це йдеться в публікації АР, повідомляє "Європейська правда".

На прийомі на Даунінг-стрит у понеділок, 18 грудня, Клеверлі нібито сказав, що секрет довгого шлюбу полягає в тому, що дружина "завжди під легким заспокійливим, аби вона ніколи не зрозуміла, що на світі є кращі чоловіки".

"Трохи флунітразепаму в її напої щовечора… не є чимось протизаконним, якщо його лише трохи", – нібито казав тоді голова британського МВС, мають на увазі снодійне, яке часто використовують для зґвалтувань, аби жертва не була при тямі.

Після того, як слова Клеверлі потрапили у ЗМІ, його речник пояснив, що міністр перепрошує за свої слова, які були "іронічним жартом". Натомість він налаштований боротись із проблемою підмішування снодійного в напої з метою сексуального насильства.

Але заяви голови британського МВС уже спричинили хвилю критики з боку організацій із захисту прав жінок і опозиційної Лейбористської партії.

"Просто неймовірно, що міністр внутрішніх справ дозволив собі такі жахливі жарти в той самий день, коли уряд оголосив про нову політику щодо підмішування снодійного в напої", – прокоментувала депутатка від лейбористів Іветт Купер.

У межах нової політики британський уряд пообіцяв роз'яснити, що підмішування снодійного в напої є злочином, але не став робити це окремим правопорушенням.

Згідно зі звітом Міністерства внутрішніх справ Британії, поліція Англії та Уельсу отримує в середньому 561 повідомлення про підмішування снодійного в алкоголь з метою сексуального насильства на місяць.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні розійшлася зі своїм багаторічним партнером, журналістом Андреа Джамбруно, якого нещодавно захищала після його скандальних висловлювань про зґвалтування.