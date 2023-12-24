Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" об изнасиловании на свидании

Министра внутренних дел Великобритании Джеймса Клеверли раскритиковали за попытку пошутить о секрете его счастливого брака, который якобы заключался в том, что его жена всегда находится под действием наркотиков.

Об этом говорится в публикации АР, сообщает "Европейская правда".

На приеме на Даунинг-стрит в понедельник, 18 декабря, Клеверли якобы сказал, что секрет долгого брака заключается в том, что жена "всегда под легким успокоительным, чтобы она никогда не поняла, что на свете есть лучшие мужчины".

"Немного флунитразепама в ее напитке каждый вечер... не является чем-то противозаконным, если его только немного", – якобы говорил тогда глава британского МВД, имея в виду снотворное, которое часто используют для изнасилований, чтобы жертва не была в сознании.

После того, как слова Клеверли попали в СМИ, его представитель объяснил, что министр извиняется за свои слова, которые были "ироничной шуткой". Зато он настроен бороться с проблемой подмешивания снотворного в напитки с целью сексуального насилия.

Но заявления главы британского МВД уже вызвали волну критики со стороны организаций по защите прав женщин и оппозиционной Лейбористской партии.

"Просто невероятно, что министр внутренних дел позволил себе такие ужасные шутки в тот самый день, когда правительство объявило о новой политике в отношении подмешивания снотворного в напитки", – прокомментировала депутат от лейбористов Иветт Купер.

В рамках новой политики британское правительство пообещало разъяснить, что подмешивание снотворного в напитки является преступлением, но не стало делать это отдельным правонарушением.

Согласно отчету Министерства внутренних дел Британии, полиция Англии и Уэльса получает в среднем 561 сообщение о подмешивании снотворного в алкоголь с целью сексуального насилия в месяц.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мелони разошлась со своим многолетним партнером, журналистом Андреа Джамбруно, которого недавно защищала после его скандальных высказываний об изнасиловании.