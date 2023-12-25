Затяжні зливи спричинили повені у Німеччині

Метеорологічна служба попереджає, що кількаденні зливи на більшій частині території Німеччини збільшили ризик повеней на багатьох річках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Метеорологи прогнозують, що за 48-96 годин випаде до 150 міліметрів опадів, або навіть більше.

Ризик повеней посилиться через сильні відлиги в деяких районах, наприклад, у східних Рудних горах.

У північній землі Нижня Саксонія на 30 вимірювальних станціях рано вранці в неділю був досягнутий третій, найвищий з чотирьох рівнів попередження щодо повеней. Поріг перевищили, зокрема, річки Везер, Аллер, Лейне та Оккер.

Julian Stratenschulte/dpa

Julian Stratenschulte/dpa

При третьому рівні можливе затоплення будинків і більших територій, а також доріг і підвалів. Пожежники та волонтери використовували мішки з піском для захисту частин кількох районів.

У місті Ганновер пожежна служба працювала цілодобово через дощ і сильні пориви вітру. Повідомлялося про численні пошкодження будівель водою, а також про необхідність прибирання повалених дерев.

До повеней також готуються у землях Саксонія-Ангальт, Саксонія і Північний Рейн-Вестфалія.

У промисловому Рурському регіоні безперервний дощ спричинив проблеми для залізниці, розмивши колії між Дортмундом і Хагеном.

У Баварії деякі райони досягли 3-го рівня небезпеки, а в містах Кобург і Кульмбах він зріс до 4-го рівня. Особливо постраждали регіони Франконії і східної Баварії.

У багатьох місцях землі у неділю оголошували значну лавинну небезпеку на висоті понад 1 500 метрів.

Нагадаємо, у п'ятницю над Німеччиною пройшов шторм "Золтан", що спричинив значні перебої в автомобільному та залізничному сполученні.

У Нідерландах і Бельгії шторм спричинив смертельні випадки.

Німецький державний залізничний оператор Deutsche Bahn очікує, що на вихідних поїзди будуть дуже переповнені через і без того інтенсивний різдвяний трафік, а також через мандрівників, які були змушені відкласти свою подорож на вихідні через шторм.