Затяжные ливни вызвали наводнения в Германии

Метеорологическая служба предупреждает, что многодневные ливни на большей части территории Германии увеличили риск наводнений на многих реках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Метеорологи прогнозируют, что за 48-96 часов выпадет до 150 миллиметров осадков, или даже больше.

Риск наводнений усилится из-за сильных оттепелей в некоторых районах, например, в восточных Рудных горах.

В северной земле Нижняя Саксония на 30 измерительных станциях рано утром в воскресенье был достигнут третий, самый высокий из четырех уровней предупреждения о наводнениях. Порог превысили, в частности, реки Везер, Аллер, Лейне и Оккер.

При третьем уровне возможно затопление домов и больших территорий, а также дорог и подвалов. Пожарные и волонтеры использовали мешки с песком для защиты частей нескольких районов.

В городе Ганновер пожарная служба работала круглосуточно из-за дождя и сильных порывов ветра. Сообщалось о многочисленных повреждениях зданий водой, а также о необходимости уборки поваленных деревьев.

К наводнениям также готовятся в землях Саксония-Анхальт, Саксония и Северный Рейн-Вестфалия.

В промышленном Рурском регионе непрекращающийся дождь вызвал проблемы для железной дороги, размыв пути между Дортмундом и Хагеном.

В Баварии некоторые районы достигли 3-го уровня опасности, а в городах Кобург и Кульмбах он вырос до 4-го уровня. Особенно пострадали регионы Франконии и восточной Баварии.

Во многих местах земли в воскресенье объявляли значительную лавинную опасность на высоте более 1 500 метров.

Напомним, в пятницу над Германией прошел шторм "Золтан", вызвавший значительные перебои в автомобильном и железнодорожном сообщении.

В Нидерландах и Бельгии шторм вызвал смертельные случаи.

Немецкий государственный железнодорожный оператор Deutsche Bahn ожидает, что на выходных поезда будут очень переполнены из-за и без того интенсивного рождественского трафика, а также из-за путешественников, которые были вынуждены отложить свое путешествие на выходные из-за шторма.