Через шторм, який спричинив пошкодження, затримують або скасовують ряд поїздів далекого прямування по всій Німеччині, тоді як в сусідній Польщі повалені дерева блокують автодороги.

Як пише "Європейська правда", про це інформує DPA.

Зазначають, що особливо сильно постраждали залізничні маршрути на півночі ФРН. Оператор Deutsche Bahn повідомив, що пасажири, які були змушені відкласти заплановану поїздку в четвер або п'ятницю, можуть скористатися своїм квитком пізніше.

DPA

За даними RMF 24, зламані та повалені дерева перекривали дороги, що стало головною причиною викликів рятувальників, які щонайменше 1 350 разів виїжджали на ліквідацію наслідків шторму по всій Польщі.

Найскладніша ситуація склалася в Західнопоморському воєводстві, де у Щецинському повіті дерево впало на машину швидкої допомоги, яка перевозила пацієнта – ніхто не постраждав, а пацієнта передали іншій медичній рятувальній команді.

PAP

Сильний вітер пересував навіть автомобілі, де у Каменському повіті він зіштовхнув вантажівку в кювет. Натомість у Новотомиському повіті вітер зірвав близько 20 квадратних метрів даху з багатоквартирного будинку.

Внаслідок падіння дерева на вантажівку на національній дорозі № 10 Торунь – Бидгощ постраждала одна особа. Також фіксуються випадки підтоплень.

Раніше повідомляли, що в ключовому аеропорту Амстердаму, який є важливим міжнародним хабом для пересадок, через негоду скасували або відклали понад тисячу рейсів.

До цього стало відомо, що норвезький круїзний лайнер MS Maud постраждав від відключення електроенергії через те, що в Північному морі хвиля розбила вікна на мостику, внаслідок чого судно втратило здатність до навігації.

Перед цим попереджали, що британські острови у вівторок накриє сильний шторм, що може ускладнити логістику та спричинити перебої з електропостачанням.