У Нідерландах внаслідок негоди загинула людина
У Нідерландах штормовий вітер спричинив загибель жінки, працівниці сфери охорони здоров’я.
Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".
39-річна жінка працювала в районі міста Гелдерланд ментором для людей з ментальними розладами.
Нещасний випадок стався фактично на роботі – на неї впало дерево, коли вона разом з клієнтом була на велосипедній прогулянці. Наступного дня постраждала померла у лікарні.
Клієнт отримав незначні забої руки, загрози для його життя немає.
Негода спричинила летальний випадок також у Бельгії – в одному з міст жінка загинула внаслідок падіння новорічної ялинки.
У Німеччині й Польщі шторм також завдав значної шкоди і спричинив перебої з рухом транспорту.
У ключовому авіахабі Нідерландів через негоду скасували або відклали понад тисячу рейсів.