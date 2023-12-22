У Нідерландах внаслідок негоди загинула людина

У Нідерландах штормовий вітер спричинив загибель жінки, працівниці сфери охорони здоров’я.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

39-річна жінка працювала в районі міста Гелдерланд ментором для людей з ментальними розладами.

Нещасний випадок стався фактично на роботі – на неї впало дерево, коли вона разом з клієнтом була на велосипедній прогулянці. Наступного дня постраждала померла у лікарні.

Клієнт отримав незначні забої руки, загрози для його життя немає.

Негода спричинила летальний випадок також у Бельгії – в одному з міст жінка загинула внаслідок падіння новорічної ялинки.

У Німеччині й Польщі шторм також завдав значної шкоди і спричинив перебої з рухом транспорту.

У ключовому авіахабі Нідерландів через негоду скасували або відклали понад тисячу рейсів.