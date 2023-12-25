У Німеччині п’яний "Санта-Клаус" врізався в будинок, розвозячи подарунки

У німецькій землі Тюрингії у чоловіка, переодягненого Санта-Клаусом, вночі поліцейські відібрали водійські права після того, як він врізався у фасад будинку на своєму авто, намагаючись розвозити подарунки по місту Мюльхаузен.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними правоохоронців, "Санта-Клаус" не впорався з керуванням і врізався у фасад будинку та припаркований автомобіль.

"Фасад будинку був серйозно пошкоджений, проте різдвяні подарунки, що належали "Санта Клаусу", не постраждали", – зазначили у поліції.

Перехожий став свідком аварії і зателефонував до поліції.

"Під час подальших перевірок стало зрозуміло, що "Санта Клаус" був абсолютно нездатний керувати автомобілем, після чого його подорож була припинена, і у нього був узятий зразок крові", – повідомляє поліція.

За даними поліцейських, у "Санта-Клауса" відібрали водійське посвідчення і розпочали розслідування за підозрою у водінні в нетверезому стані.

"Проте "Санта Клаус" оголосив, що подарунки будуть доставлені наступного дня", – заявили в поліції.

Нагадаємо, напередодні міністр сільського господарства Ірландії Чарлі Макконалог офіційно дозволив оленям, запряженим у санях Санта-Клауса, в’їхати на територію Європейського Союзу.

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