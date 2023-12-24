Ірландія підтвердила, що олені Санти відповідають нормам ЄС і можуть в’їхати

Міністр сільського господарства Ірландії Чарлі Макконалог офіційно дозволив оленям, запряженим у санях Санта-Клауса, в’їхати на територію Європейського Союзу.

Відповідне повідомлення з’явилось на офіційному сайті міністерства в неділю, 24 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Макконалог запевнив, що щороку Санта-Клаус та його ельфи-ветеринари тісно співпрацюють із ірландським урядом, аби "впевнитись, що оленяча упряжка в хорошій фізичній формі, здорова і готова доставити подарунки ірландським дітям по всій країні".

"Грот оленів Санти (місце походження) був затверджений відповідно до законодавства про здоров'я тварин (Регламент ЄС 2016/429) на відповідність вимогам імпорту, викладеним у Делегованому Регламенті Єврокомісії 2020/692", – йдеться в повідомленні.

Відповідно, олені Санта Клауса отримали ліцензії на переміщення через територію Ірландії.

Насамкінець Макконалог побажав ірландським дітям лягати спати якомога раніше, аби Санта з оленями "могли успішно виконати свою важливу роботу", та подякував ірландським фермерам за моркву, яку вони вирощують для цих тварин.

Раніше цього місяця прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар підтвердив, що офіційно дав Санта-Клаусу дозвіл перетнути кордон у ніч проти 25 грудня, аби доставити дітям подарунки.

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