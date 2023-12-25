В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки

В немецкой земле Тюрингии у мужчины, переодетого Санта-Клаусом, ночью полицейские отобрали водительские права после того, как он врезался в фасад дома на своем авто, пытаясь развозить подарки по городу Мюльхаузен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным правоохранителей, "Санта-Клаус" не справился с управлением и врезался в фасад дома и припаркованный автомобиль.

"Фасад дома был серьезно поврежден, однако рождественские подарки, принадлежавшие "Санта Клаусу", не пострадали", – отметили в полиции.

Прохожий стал свидетелем аварии и позвонил в полицию.

"Во время дальнейших проверок стало понятно, что "Санта Клаус" был абсолютно неспособен управлять автомобилем, после чего его путешествие было прекращено, и у него был взят образец крови", – сообщает полиция.

По данным полицейских, у "Санта-Клауса" отобрали водительское удостоверение и начали расследование по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии.

"Тем не менее, "Санта Клаус" объявил, что подарки будут доставлены на следующий день", – заявили в полиции.

Напомним, накануне министр сельского хозяйства Ирландии Чарли Макконалог официально разрешил оленям, запряженным в санях Санта Клауса, въехать на территорию Европейского Союза.

Кроме того, 24-летний житель города Фрозиноне в центральной Италии по имени Марио сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, объяснив этот шаг желанием встретить Рождество не в одиночестве.