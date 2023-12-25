Грузія планує посилити санкції за забруднення Чорного моря

Уряд Грузії збирається посилити санкції за екологічні порушення в Чорному морі.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр охорони довкілля та сільського господарства Отар Шамугія після завершення засідання уряду, повідомляє "Грузия Online".

У заяві міністерства охорони довкілля та сільського господарства Грузії йдеться про те, що з метою гармонізації штрафів за забруднення моря з країнами Чорноморського регіону передбачається збільшення штрафних санкцій.

"Із 65 тисяч ларі (22 тисячі євро) до 100 тисяч ларі (34 тисяч євро) збільшується штраф... за скидання в море шкідливих, забруднюючих речовин, промислових, технічних або інших видів відходів та/або матеріалів із порушенням порядку, встановленого законодавством Грузії, а також – порушення правила їхнього поховання, забруднення моря із суден, інших плавучих засобів, платформ, трубопроводів або інших штучно побудованих споруд у морі", – уточнює відомство.

Міністерство вказує, що з 63 виявлених у 2022 році правопорушень 21 пов'язане із забрудненням Чорного моря суднами, тоді як у 2023 році на сьогодні виявлено 65 правопорушень, в 16 з яких море забруднили судна.

Раніше повідомляли, що три чорноморські держави НАТО – Болгарія, Румунія й Туреччина – планують підписати угоду про спільне розмінування акваторії цього моря 11 січня в Стамбулі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди регулярно знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах. У жовтні вперше стало відомо, що ці три країни обговорюють створення спільних сил для очищення Чорного моря від мін.

Ці мінно-тральні сили не вважатимуться операцією НАТО, але стануть першою великою спільною дією чорноморських союзників з часу, коли президент Владімір Путін віддав наказ про вторгнення в Україну в лютому 2022 року.