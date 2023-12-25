Грузия намерена ужесточить санкции за загрязнение Черного моря

Правительство Грузии собирается ужесточить санкции за экологические нарушения в Черном море.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия после завершения заседания правительства, сообщает "Грузия Online".

В заявлении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии говорится, что в целях гармонизации штрафов за загрязнение моря со странами Черноморского региона предусматривается увеличение штрафных санкций.

"С 65 тысяч лари (22 тысячи евро) до 100 тысяч лари (34 тысяч евро) увеличивается штраф... за сброс в море вредных, загрязняющих веществ, промышленных, технических или других видов отходов и/или материалов с нарушением порядка, установленного законодательством Грузии, а также – нарушение правила их захоронения, загрязнение моря с судов, других плавучих средств, платформ, трубопроводов или других искусственно построенных сооружений в море", – уточняет ведомство.

Министерство указывает, что из 63 выявленных в 2022 году правонарушений 21 связано с загрязнением Черного моря судами, тогда как в 2023 году на сегодня выявлено 65 правонарушений, в 16 из которых море загрязнили суда.

Ранее сообщалось, что три черноморские государства НАТО – Болгария, Румыния и Турция – планируют подписать соглашение о совместном разминировании акватории этого моря 11 января в Стамбуле.

После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды регулярно обезвреживают мины, дрейфующие в их водах. В октябре впервые стало известно, что эти три страны обсуждают создание совместных сил для очистки Черного моря от мин.

Эти минно-тральные силы не будут считаться операцией НАТО, но станут первым крупным совместным действием черноморских союзников со времени, когда президент Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину в феврале 2022 года.