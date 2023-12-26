У Німеччині цьогоріч вилучили рекордну кількість кокаїну

У Німеччині у 2023 році вилучили рекордну кількість кокаїну – за попереднім прогнозом Федерального відомства кримінальної поліції (BKA), кількість вилучених наркотиків складе 35 тонн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Минулого року було перехоплено близько 20 тонн. Попередній рекорд був зафіксований у 2021 році – 23 тонни. Перед Різдвом Північнонімецьке радіо (NDR) повідомило, що загальна кількість у 2023 році може скласти навіть 40 тонн.

"Кількість кокаїну, вилученого в Німеччині, значно зросла з 2017 року", – йдеться в останньому звіті BKA про ситуацію з наркозлочинністю, опублікованому в жовтні.

У 2018 році влада виявила лише п'ять тонн наркотику. Це означає, що за п'ять років його кількість, як очікується, збільшилася в сім разів.

Більшість кокаїну надходить до Німеччини з Південної Америки через порти Бремерхафен і особливо Гамбург. До грудня в німецьких портах було вилучено понад 30 тонн кокаїну, повідомив представник митного слідчого управління Гамбурга.

Зловмисники часто перевозили наркотики в бананових або сипучих контейнерах, наприклад, у стінах і проміжках між сталевими ящиками. Навесні в контейнері з кавою в Гамбурзі було виявлено 920 кілограмів.

Для вилучення прихованих партій кокаїну з кораблів злочинці також використовували водолазів і підводні скутери. Популярним залишається метод, коли спортивні сумки з наркотиками викидають за борт, а спільники підбирають їх. "Злочинці, як правило, використовують добре організовану логістичну систему, яку необхідно розкрити", – сказав речник митниці.

Завдяки розшифровці криптосервісів Encrochat і SkyECC у 2020 році в Гамбурзі та інших містах було заарештовано і засуджено численних підозрюваних. Лише в середині грудня митне слідче управління повідомило про арешт п'ятьох чоловіків, які, як стверджується, торгували тонною кокаїну, вулична вартість якого перевищує 50 мільйонів євро.

З початку березня в регіональному суді Гамбурга триває судовий процес проти двох 59-річних чоловіків, які, як стверджується, організували контрабанду 2,3 тонни кокаїну через порт Гамбурга. Митниця виявила партію, заховану в консервованій спаржі, у серпні 2022 року.

22 грудня стало відомо, що португальські та іспанські правоохоронці за сприяння Європолу заарештували дев'ятьох підозрюваних у масштабній контрабанді кокаїну з Південної Америки до ЄС, яка діяла з 1980-х років.

Нагадаємо, у червні Європол та іспанська Цивільна гвардія спільно з правоохоронними органами Хорватії, Італії та Сербії вилучили 700 кілограмів кокаїну та заарештували підозрюваних у причетності до так званого "Балканського картелю".