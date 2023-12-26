В Германии в этом году изъяли рекордное количество кокаина

В Германии в 2023 году изъяли рекордное количество кокаина – по предварительному прогнозу Федерального ведомства криминальной полиции (BKA), количество изъятых наркотиков составит 35 тонн.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В прошлом году было перехвачено около 20 тонн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году – 23 тонны. Перед Рождеством Северогерманское радио (NDR) сообщило, что общее количество в 2023 году может составить даже 40 тонн.

"Количество кокаина, изъятого в Германии, значительно возросло с 2017 года", – говорится в последнем отчете BKA о ситуации с наркопреступностью, опубликованном в октябре.

В 2018 году власти обнаружили только пять тонн наркотика. Это означает, что за пять лет его количество, как ожидается, увеличилось в семь раз.

Большинство кокаина поступает в Германию из Южной Америки через порты Бремерхафен и особенно Гамбург. К декабрю в немецких портах было изъято более 30 тонн кокаина, сообщил представитель таможенного следственного управления Гамбурга.

Злоумышленники часто перевозили наркотики в банановых или сыпучих контейнерах, например, в стенах и промежутках между стальными ящиками. Весной в контейнере с кофе в Гамбурге было обнаружено 920 килограммов.

Для изъятия скрытых партий кокаина с кораблей преступники также использовали водолазов и подводные скутеры. Популярным остается метод, когда спортивные сумки с наркотиками выбрасывают за борт, а сообщники подбирают их. "Преступники, как правило, используют хорошо организованную логистическую систему, которую необходимо раскрыть", – сказал представитель таможни.

Благодаря расшифровке криптосервисов Encrochat и SkyECC в 2020 году в Гамбурге и других городах были арестованы и осуждены многочисленные подозреваемые. Только в середине декабря таможенное следственное управление сообщило об аресте пятерых мужчин, которые, как утверждается, торговали тонной кокаина, уличная стоимость которого превышает 50 миллионов евро.

С начала марта в региональном суде Гамбурга продолжается судебный процесс против двух 59-летних мужчин, которые, как утверждается, организовали контрабанду 2,3 тонны кокаина через порт Гамбурга. Таможня обнаружила партию, спрятанную в консервированной спарже, в августе 2022 года.

22 декабря стало известно, что португальские и испанские правоохранители при содействии Европола арестовали девять подозреваемых в масштабной контрабанде кокаина из Южной Америки в ЕС, которая действовала с 1980-х годов.

Напомним, в июне Европол и испанская Гражданская гвардия совместно с правоохранительными органами Хорватии, Италии и Сербии изъяли 700 килограммов кокаина и арестовали подозреваемых в причастности к так называемому "Балканскому картелю".