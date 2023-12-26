На польсько-українському кордоні у чергах стоять понад 3 тисячі вантажівок

У чергах на кордоні Польщі з Україною, який ще не розблокували польські перевізники, перебувають понад три тисячі вантажівок.

Як пише "Європейська правда", про це Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"За інформацією польських прикордонників станом на ранок 3000 вантажівок на трьох напрямках в бік України: Рава-Руська – 900, Краківець – 640, Ягодин – 1500 вантажних транспортних засобів", – сказав він.

Демченко підтвердив, що 24 грудня був розблокований рух на напрямку пункт пропуску "Медика – Шегині", втім, в чергах ще залишаються 700 вантажівок.

За його даними, на кордоні зі Словаччиною станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" проїзду очікували 560 вантажівок.

Водночас на напрямку пункту пропуску "Тиса" з Угорщини в бік України очікували проїзду 750 вантажівок, з Румунії станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Порубне" в чергах перебували 750 вантажівок.

Раніше повідомляли, що з ранку неділі, 24 грудня, відновився рух ваговозів через пункт пропуску "Медика – Шегині" на кордоні з Польщею, який із кінця листопада блокували польські фермери, вимагаючи від уряду захисту від українських виробників.

Фермери з "Ошуканого села" почали блокувати перехід у Медиці 23 листопада цього року. Вони вимагають, серед іншого, субсидій на кукурудзу, додаткових грошей на кредити ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на поточному рівні в наступному році.

Напередодні, однак, фермери заявили, що призупинять свою акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її і не відновити.

Окремо представники Міністерства інфраструктури Польщі й українського Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури під час зустрічі в Києві у п’ятницю, 22 грудня, узгодили план дій для розблокування кордону.

В уряді Польщі допустили, що розблокування кордону може статись уже до Різдва.