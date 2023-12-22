У Польщі після переговорів у Києві сподіваються на припинення блокади кордону до Різдва

Заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганчарж, який у п’ятницю перебуває у Києві з візитом, заявив про прорив у вирішенні проблеми блокади кордону польськими перевізниками.

Слова Ганчаржа цитує портал Wirtualna Polska, повідомляє "Європейська правда".

Заступник голови польського Мінінфраструктури розповів, що в Києві зустрівся із українським колегою Сергієм Деркачем. За його словами, Київ і Варшава узгоджують "останні деталі", аби дійти компромісу щодо кордону.

Ганчарж висловив сподівання, що після цієї "сьогоднішньої зустрічі відбудеться зустріч міністра (інфраструктури Польщі. – Ред.) Клімчака з комітетом, який протестує на кордоні, і до Різдва нам вдасться вирішити цю проблему".

"(Україна. – Ред.) бореться. Але є також інтереси підприємців, які турбуються про своє існування і про те, що їх можуть витіснити з цього ринку перевезень. Ми намагаємося вирішити цю проблему. Я думаю, що після сьогоднішньої зустрічі стартова позиція дуже хороша", – підкреслив він.

Напередодні віцепрем’єр з питань відновлення України Олександр Кубраков та новий міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак провели першу зустріч у Варшаві, присвячену, серед іншого, блокаді кордону.

Нагадаємо, блокада польських перевізників триває з 6 листопада. У понеділок, 18 грудня, перевізники відновили блокаду пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" після того, як її переривали через заборону місцевої влади.

Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів за винятком гуманітарної допомоги та постачання для українських військових.