На польско-украинской границе в очередях стоят более 3 тысяч грузовиков

В очередях на границе Польши с Украиной, которую еще не разблокировали польские перевозчики, находятся более трех тысяч грузовиков.

Как пишет "Европейская правда", об этом Укринформу сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"По информации польских пограничников по состоянию на утро 3000 грузовиков на трех направлениях в сторону Украины: Рава-Русская – 900, Краковец – 640, Ягодин – 1500 грузовых транспортных средств", – сказал он.

Демченко подтвердил, что 24 декабря было разблокировано движение на направлении пункт пропуска "Медыка – Шегини", впрочем, в очередях еще остаются 700 грузовиков.

По его данным, на границе со Словакией по состоянию на утро в сторону Украины на направлении пункта пропуска "Ужгород" проезда ожидали 560 грузовиков.

В то же время на направлении пункта пропуска "Тиса" из Венгрии в сторону Украины ожидали проезда 750 грузовиков, из Румынии по состоянию на утро в сторону Украины на направлении пункта пропуска "Порубное" в очередях находились 750 грузовиков.

Ранее сообщалось, что с утра воскресенья, 24 декабря, возобновилось движение тяжеловозов через пункт пропуска "Медыка – Шегини" на границе с Польшей, который с конца ноября блокировали польские фермеры, требуя от правительства защиты от украинских производителей.

Фермеры из "Обманутого села" начали блокировать переход в Медыке 23 ноября этого года. Они требуют, среди прочего, субсидий на кукурузу, дополнительных денег на кредиты ликвидности и сохранения сельскохозяйственного налога на текущем уровне в следующем году.

Накануне, однако, фермеры заявили, что приостановят свою акцию протеста до начала января, а в случае выполнения их требований могут ее и не возобновить.

Отдельно представители Министерства инфраструктуры Польши и украинского Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры во время встречи в Киеве в пятницу, 22 декабря, согласовали план действий для разблокирования границы.

В правительстве Польши допустили, что разблокирование границы может произойти уже к Рождеству.