Польські фермери призупинять протест на КПП з Україною

Фермери, які блокують прикордонний перехід у польській Медиці (на українському боці – КПП "Шегині), 24 грудня призупинять свою акцію протесту.

Про це оголосив організатор протесту Роман Кондрув з організації "Ошукане село", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Як повідомив Кондрув, протест буде призупинено з 8 ранку неділі до 2 або 3 січня 2024 року.

Він зазначив, що якщо отримає письмову заяву від прем'єр-міністра Дональда Туска про те, що їхні вимоги будуть виконані, то протест, ймовірно, не буде відновлений.

Новий міністр сільського господарства й розвитку села Польщі Чеслав Секерський на пресконференції запевнив, що вимоги будуть виконані, але на це потрібен час. Він додав, що кошти на виконання деяких вимог передбачені, зокрема, у державному бюджеті, який наразі перебуває на стадії розгляду.

На пресконференції також було повідомлено, що в Медиці було підписано угоду з фермерами з "Об'єднаного села", які протестують біля прикордонного переходу у Дорогуську в Люблінському воєводстві. Документ містить такі вимоги, як припинення імпорту цукру з України та негайна виплата прямих субсидій.

Фермери з "Ошуканого села" почали блокувати перехід у Медиці 23 листопада цього року. Вони вимагають, серед іншого, субсидій на кукурудзу, додаткових грошей на кредити ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на поточному рівні в наступному році.

Окремо представники Міністерства інфраструктури Польщі й українського Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури під час зустрічі в Києві у п’ятницю, 22 грудня, узгодили план дій для розблокування кордону.

В уряді Польщі допустили, що розблокування кордону може статись уже до Різдва.



