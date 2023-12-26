Президентку Грузії не запросили на щорічну конференцію послів

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі не отримала запрошення на "конференцію послів" – щорічну зустріч глав грузинських дипломатичних місій і консульських установ.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на адміністрацію президентки Грузії повідомляє "Эхо Кавказа".

Цьогорічну конференцію послів, яка пройшла під гаслом "Грузія – країна-кандидат до Європейського Союзу", відкрили прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі і міністр закордонних справ Ілія Дарчіашвілі.

Минулого оку Зурабішвілі теж не взяла участь у конференції "через грубе порушення протоколу".

В адміністрації президента тоді заявили, що президентка Грузії, згідно з конституцією, є главою держави, і "конституція дає інституту президента в державі найвищий статус щодо всіх інших державних інститутів".

Відносини між грузинською владою і президенткою в останні місяці погіршились через те, що Зурабішвілі часто критикує дії владної партії "Грузинська мрія", зокрема її реверанси в бік РФ.

Зрештою, "Грузинська мрія" вирішила оголосити завідомо невдалий імпічмент президентці під приводом того, що вона не узгоджувала свої закордонні відрядження.

А після цього – відмовилась називати Зурабішвілі президенткою та закликали не проводити з нею зустрічей без погодження.