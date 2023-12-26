Президента Грузии не пригласили на ежегодную конференцию послов

Грузинский президент Саломе Зурабишвили не получила приглашение на "конференцию послов" – ежегодную встречу глав грузинских дипломатических миссий и консульских учреждений.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на администрацию президента Грузии сообщает "Эхо Кавказа".

Нынешнюю конференцию послов, которая прошла под лозунгом "Грузия – страна-кандидат в Европейский Союз", открыли премьер-министр Ираклий Гарибашвили и министр иностранных дел Илия Дарчиашвили.

В прошлом году Зурабишвили тоже не приняла участие в конференции "из-за грубого нарушения протокола".

В администрации президента тогда заявили, что президент Грузии, согласно конституции, является главой государства, и "конституция дает институту президента в государстве наивысший статус по отношению ко всем другим государственным институтам".

Отношения между грузинской властью и президентом в последние месяцы ухудшились из-за того, что Зурабишвили часто критикует действия правящей партии "Грузинская мечта", в частности ее реверансы в сторону РФ.

В конце концов "Грузинская мечта" решила объявить заведомо неудачный импичмент президенту под предлогом того, что она не согласовывала свои зарубежные командировки.

А после этого – отказалась называть Зурабишвили президентом и призвала не проводить с ней встреч без согласования.